Hastalar tek tek incelendi! Koronayı atlatanlarda en çok bu şikayetler görüldü

'KALP ÇARPINTISI, UYKUSUZLUK, BEL AĞRILARI'

Kovid-19 İzleme Merkezi'nde kontrolden geçen pilot Dilek Gündar, 2 ay önce koronavirüse yakalandığını ve atlattığını söyledi. Ancak bazı şikayetlerinin devam etmesi üzerine merkeze başvurarak kontrolden geçtiğini anlatan Gündar, "İki ay önce koronavirüse yakalandım. Burada olmamın sebebi, Kovid-19'a yakalanmış olmam ve ondan sonra ortaya çıkan şikayetlerimin dinmemesi. İnternette bu şikayetlerimi nerede giderebilirim diye bir araştırma yaptım. Araştırmamın sonucunda Eskişehir'de kovid izleme merkezinin olduğunu gördüm. Ardından buraya telefon açtım, telefonda çok güzel ilgilendiler. Öyle olması sebebi ile ben de Ankara'dan kalkıp Eskişehir'e geldim. Burada tedavi olmak istiyorum çünkü şikayetlerim oldukça fazla. Kovid sonrası kalp çarpıntısı, uykusuzluk, ağrılarımın dinmemesi özellikle bel ağrılarım oldu. Aynı zamanda konsantre olmakta zorluklar çekiyorum. Bir takım şeyleri daha fazla unutur oldum. Kulaklarımda ve gözlerimde bir hassasiyet hissediyorum ki bu benim mesleğimde oldukça önemli. Hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyorum" dedi.