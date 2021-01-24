24 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bingöl’de kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma açıldı

’de kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma açıldı, köylere bağlı mezra yollarında ise çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
ABONE OL
Bingöl’de kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma tamamen açıldı. Zaman zaman tipinin de etkisiyle kapanmaya devam eden yolların İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin takip ettiği bildirildi.

Öteyandan ekiplerin köylere bağlı mezralarda çalışmalara devam ettiği, kısa süre içinde o yollarında açılmasının planlandığı kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA