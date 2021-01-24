Bingöl’de kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma açıldı
Bingöl’de kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma açıldı, köylere bağlı mezra yollarında ise çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
YAŞAM İHA
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Bingöl'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma tamamen açıldı. Zaman zaman tipinin de etkisiyle kapanmaya devam eden yolların İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin takip ettiği bildirildi.
Öteyandan ekiplerin köylere bağlı mezralarda çalışmalara devam ettiği, kısa süre içinde o yollarında açılmasının planlandığı kaydedildi.