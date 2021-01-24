İzmir'de korkutan yangın! Alevlerin içinden itfaiye ekipleri kurtardı

Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, 112 sağlık ekipleri, AKS 110 ekipleri ve polis sevk edildi. Alevlere müdahale eden ve kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, baygın vaziyetteki M.A.E.'yi de dışarı çıkardı.