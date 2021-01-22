22 Ocak 2021, Cuma
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Polisi şaşkına çeviren olay! Trafikte böyle görüntülendi

'de lunaparkta çalışan 76 yaşındaki bir kadın, aile bireylerinden kimse onu almaya gelmeyince evine scooter ile dönerken polise yakalandı. Yaşlı kadın, polise "Bacağım ağrıyor. Beni her zaman almaya gelen aile bireylerinin işi vardı. Ben de lunaparktaki scooter'ı aldım" dedi. O anlar sosyal medyada viral oldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Polisi şaşkına çeviren olay! Trafikte böyle görüntülendi

Olay, 'in eyaletindeki kentinde meydana geldi. Bir lunaparkta çalışan 76 yaşındaki Hou adlı kadın, bacağındaki ağrı nedeniyle lunaparktan aldığı oyuncak scooter ile evine dönerken polis kontrolüne takıldı. Yaşlı kadını durduran polis gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

"BENİ ALMAYA GELMEDİLER, BEN DE SCOOTER'A BİNDİM"

Yaşlı kadın, polise "Bacağım ağrıyor. Beni her zaman almaya gelen aile bireylerinin işi vardı. Ben de lunaparktaki scooter'ı aldım" dedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yaşlı kadının ejderha şeklinde üretilmiş oyuncak scooter ile seyahat ettiği görüldü. Görüntüler, binlerce beğeni aldı.

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