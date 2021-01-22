Polisi şaşkına çeviren olay! Trafikte böyle görüntülendi
Çin'de lunaparkta çalışan 76 yaşındaki bir kadın, aile bireylerinden kimse onu almaya gelmeyince evine scooter ile dönerken polise yakalandı. Yaşlı kadın, polise "Bacağım ağrıyor. Beni her zaman almaya gelen aile bireylerinin işi vardı. Ben de lunaparktaki scooter'ı aldım" dedi. O anlar sosyal medyada viral oldu.
YAŞAM DHA
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"BENİ ALMAYA GELMEDİLER, BEN DE SCOOTER'A BİNDİM"
Yaşlı kadın, polise "Bacağım ağrıyor. Beni her zaman almaya gelen aile bireylerinin işi vardı. Ben de lunaparktaki scooter'ı aldım" dedi.