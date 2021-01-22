22 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kars’ta yaşayan lise öğrencisi Berat atık malzemelerden oyuncak yaptı

Kars’ta yaşayan lise öğrencisi Berat atık malzemelerden oyuncak yaptı

'ta yaşamını sürdüren 1'inci sınıf öğrencisi Yakın koronavirüs sürecinde evde kalınca malzemeleri değerlendirdi. Berat Yakın atık malzemelerden gemi, helikopter, ve otomobil yaptı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
ABONE OL
Kars’ta yaşayan lise öğrencisi Berat atık malzemelerden oyuncak yaptı

Kars'ın Yalçınlar köyünde yaşayan, Haydar Aliyev Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Berat Yakın, pandemi nedeniyle evinden çıkamayınca atıkları değerlendirdi.

Kars’ta yaşayan lise öğrencisi Berat atık malzemelerden oyuncak yaptı

Atık malzemelerden oyuncak gemi, helikopter, kamyon, otomobil yapan Berat, "Evde olduğum sürede canım sıkılmasın, diye atıklardan oyuncak yapıyorum" dedi.

Kars’ta yaşayan lise öğrencisi Berat atık malzemelerden oyuncak yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda evden çıkamayan lise öğrencisi Berat Yakın, öğretmeninin yönlendirmesiyle evde oyuncak yapmaya başladı.

Kars’ta yaşayan lise öğrencisi Berat atık malzemelerden oyuncak yaptı

Karton ve mukavvalardan uçak yapan Berat, bu becerisini pandemi sürecinde geliştirdi.

Kars’ta yaşayan lise öğrencisi Berat atık malzemelerden oyuncak yaptı

Evde canlı dersten kalan zamanlarında kullanılmayan karton kağıt, ip, kürdan, folyo gibi malzemeleri oyuncaklara dönüştüren Berat, televizyonda gördüğü helikopter ve gemi maketlerini de yapmayı başardı.

Kars’ta yaşayan lise öğrencisi Berat atık malzemelerden oyuncak yaptı

Annesi Songül, babası Yakup Yakın'ın da desteğiyle atık malzemeleri değerlendiren Berat, hem keyifli zaman geçirdi hem de üretim yaparak deneyimlerini artırdı.

Kars’ta yaşayan lise öğrencisi Berat atık malzemelerden oyuncak yaptı

Berat Yakın, daha çok projesinin olduğunu fakat köy yerinde malzeme açısından imkanı bulunmadığını belirterek, imkan sunulması halinde daha başarılı işlere imza atacağını söyledi.

Kars’ta yaşayan lise öğrencisi Berat atık malzemelerden oyuncak yaptı

Berat Yakın, "Pandemi sürecini bu tür çalışmalarla değerlendiriyorum. Evde olduğum sürede canım sıkılmasın, diye atık malzemelerden oyuncak yapıyorum.

Kars’ta yaşayan lise öğrencisi Berat atık malzemelerden oyuncak yaptı

Vaktimi bu şekilde çalışarak geçiriyorum. Traktör, araba, uçak, gemi, kamyon, kepçe yaptım" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA