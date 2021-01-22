Driftli evlilik teklifine rekor ceza: Düğün paramız gitti

'DÜĞÜN MASRAFLARIMIZ GİTTİ'

İsmail Göksu'nun nişanlısı Gözde Yıldırım da, "O gün akşam teklif güzeldi. İsmail'in de o gün doğum günüydü. Ben de Antalya'dan gelmiştim. Ona doğum günü sürprizi yapmıştım. O da bana sürpriz yaptı. Jandarma da bize sürpriz yaptı. Her şey güzeldi. Sosyal mesafe korunarak yapılmıştı. Drift yapıldığı için o yüzden tepki topladık. Keşke olmasaydı. Çevremizden tepki aldık. O kadar cezadan dolayı düğün masraflarımız gitti ama çok mutluyuz" diye konuştu.