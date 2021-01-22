Konya’da işlenen çifte cinayetin altından yasak aşk çıktı

'KENDİNE EŞ YAPIYORSUN'

Olay saatinde ise Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak, market alışverişlerini yapıp evlerinin önüne geldi. Bu sırada Özkan Can ve Nadire T.'nin kendi apartmanlarından çıkıp araçlarına bineceğini gören Gonca Koçak, iddiaya göre Özkan Can'a yönelik, 'Sen ne biçim adamsın. Benim eşimle birlikte olan kadını tekrar evine alıp kendine eş yapıyorsun' dedi. Bu sözlere Abdullah Koçak'ın da destek vermesi üzerine cinnet getiren Can, yanında bulunan ruhsatsız tabancası ile eski eşleri tabanca ile vurarak öldürdü. Özkan Can'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.