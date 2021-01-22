'HEM KORONAVİRÜSLE HEM KARLA MÜCADELE EDİYORUZ'

Yoğun kar yağışının ardından koronavirüsün yanında karla da mücadele ettiklerini söyleyen filyasyon görevlisi Mahsum Bal ise yaklaşık 6 aydır bu sürecin içinde olduğunu, izin kullanamadan çalıştıkları günler olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Şu anda vaka sayısı olarak çok iyi durumdayız. Fakat karın yağması ile birlikte mücadelemiz boyut değiştirdi. Artık sadece koronavirüs ile değil karla da mücadele ediyoruz. Bu süreçte dünyada ve ülke genelinde birçok sağlık çalışanı arkadaşımız hayatlarını kaybetti.