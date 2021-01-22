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Adana'da ilginç olay! Terör değil evlat saldırısı

'da babası ile tartışan kişi minibüsü ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Adana'da ilginç olay! Terör değil evlat saldırısı

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak mevkisinde babasıyla telefonda sözlü tartışma yaşadığı iddia edilen , sürücüsü olduğu babasına ait 01 M 0393 plakalı minibüsü ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü, minibüs ise kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinden kaçtığı değerlendirilen minibüs sürücüsü Mesut Kaya'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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