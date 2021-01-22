Antalya’da akılalmaz olay! Husumetlisi yerine üst kat komşusunun kapısına dayandı

Olaya şahit olan komşu Mustafa K. de, "Dün yukarıda evde balkonda oturuyordum. Bir araç geldi site önüne, dörtlülerini yaktı. Sitenin kapısına tekme atarak içeriye girdi. Ondan sonra bina içerisine girerek yukarıya çıktı. İlk başta niye çıktı bilemedim. Sonrasında Ahmet A.'nın kapısından seslerin geldiğini duyduk. Gelen kişi küfürler ediyordu. Tekme sesleri vardı, kapıya tekme atıyorlardı. Bu esnada küfürler de ediyordu, 'Çık kapıya' diye sesleniyordu. Bizde de korku oluştu. İnmek istedim ama inemedim" dedi.