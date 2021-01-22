NUN Okulları öğrencileri ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı!

Öğrencilerin akademik başarılarıyla beraber "iyi insan" olma yolculuğunu da önemseyen NUN Okulları, sıkça gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile fark yaratmaya devam ediyor. Öğrencilerin 5 yıl önce başlattıkları "kışı ısıtan çocuklar" sosyal sorumluluk projeleri her yıl daha da büyüyerek pek çok ihtiyaç sahibi çocuğun yüzünü güldürdü.

"450 ÇOCUĞA KIŞLIK MONT VE KIYAFET YARDIMI YAPILDI"

Pandemi nedeniyle neredeyse 1 senedir eğitim/öğretime uzaktan devam eden öğrenci ve öğretmenler uzak kaldıkları okullarına özlemlerini yansıtan "Benim Gözümden NUN" temalı çizimlerinin yer aldığı ürünler tasarladı. Öğrenciler tarafından çizimleri yapılan ürünlerin satışından elde edilen gelir ile Beykoz, Üsküdar ve Şanlıurfa'da yer alan ihtiyaç sahibi 450 çocuğa kışlık mont ve kıyafet yardımı yapıldı.

"14 FARKLI OKULDAN YÜZLERCE ÇOCUĞA DOKUNARAK YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ"

"Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil." sözüyle yola çıkarak her sene daha fazla çalışan NUN Okulları öğrencileri geçtiğimiz yıl da Şanlıurfa/Akçakale'de 14 farklı okuldan yüzlerce çocuğa dokunarak yüzlerini güldürmüştü.

"İNSANA VE TABİATA FAYDALI OLMA İLKESİNİ BENİMSEMELERİ VE UNUTMAMALARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida ÜYE; "NUN Okulları olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana en önemli misyonumuz öğrencilerimizin akademik başarılarıyla beraber duyarlı ve iyi birer birey olarak yetişmesi oldu. Onların insana ve tabiata faydalı olma ilkesini benimsemeleri ve unutmamaları için çalışıyoruz.

"ÇALIŞMALARA İLK OLARAK BURADAN BAŞLADIK"

Ana kampüsümüzün yer aldığı Beykoz ilçemiz bizim için oldukça özel bir yere sahip ve ilçemize yönelik, farklı alanlarda ürettiğimiz ve yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bir eğitim kurumunun çevresiyle bütünleştiği oranda öğrencilerine bir şeyler kattığına inanıyoruz. Bu nedenle çalışmalara ilk olarak buradan başladık.

"PEK ÇOK İHTİYACA DOKUNABİLMENİN MUTLULUĞUNU PAYLAŞIYORUZ"

Bugün geldiğimiz noktada son 4 yılda 361 gönüllü öğrenci ile gerçekleştirdiğimiz 154 farklı sosyal sorumluluk projesi mevcut. Gönüllü öğrenci ve öğretmenlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz toplumda fark yaratmayı amaçlayan projelerimizi her yıl daha da çeşitlendiriyor ve bu projelerde aktif olarak görev alan öğrenci sayımızı artırıyoruz. Böylelikle hem toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmenin hem de pek çok ihtiyaca dokunabilmenin mutluluğunu paylaşıyoruz." dedi.