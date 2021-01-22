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Erzurum’da nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü bulundu

’ya bağlı Çengelli köyü kırsalında nesli tükenmek üzere olan vaşak silahla ayağından vurularak öldürülmüş bulundu. 3- 4 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen vaşakla ilgili 'si bilgi verildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Erzurum’da nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü bulundu

ilçesine bağlı Çengelli köyünde yürüyüşe çıkan , kırsalda nesli tükenmekte olan vaşağı telef olmuş buldu.

Vaşağın sağ ayağından tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Kurt, "Doğa yürüyüşü yaparken vaşağa denk geldik. Nesli tükenmekte olan hayvanın öldürülmesi bizi üzdü" dedi.

Ömer Kurt, 3- 4 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen vaşakla ilgili 'ne bilgi verdi.

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