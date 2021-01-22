Erzurum’da nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü bulundu
Oltu’ya bağlı Çengelli köyü kırsalında nesli tükenmek üzere olan vaşak silahla ayağından vurularak öldürülmüş bulundu. 3- 4 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen vaşakla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube'si bilgi verildi.
YAŞAM DHA
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Vaşağın sağ ayağından tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Kurt, "Doğa yürüyüşü yaparken vaşağa denk geldik. Nesli tükenmekte olan hayvanın öldürülmesi bizi üzdü" dedi.
Ömer Kurt, 3- 4 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen vaşakla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube'ne bilgi verdi.