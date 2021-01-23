23 Ocak 2021, Cumartesi
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Bursa'da feci kaza! Aşırı sürat sonu oluyordu

'da kısıtlama vaktinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen ve yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Kaza, merkez ilçesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 25 DT 665 plakalı aracın sürücüsü Ercan P. (29) iddiaya göre aşırı sürat sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan elektrik direğine ardından da ağaca çarptı.

Araçta sıkışan Ercan P., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, 'ne kaldırıldı.

Ercan P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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