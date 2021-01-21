İstanbul’da yaşlı adamın balkonda sakladığı 180 bin liralık altınları çaldılar

Sonra namaz kılmak için seccade var mı diye sordu. İçeri gitti meğer orayı da aramış. Bana bin lira bir de 200 dolar verdiler. Bize miras düştü bunları fakirlere dağıtırsın diye. Ben de bundan dolayı aldandım. Ben de aldım. Verdikleri parayı istediler. Onlara geri verdim.