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Eşeğin ağzını telle bağlayıp ölüme terk ettiler!

Son dakika haberi... "Bu nasıl vicdansızlık" dedirten görüntüler ihbar hattına geldi. 'da eşeğe yapılan eziyet yürkleri sızlattı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Eşeğin ağzını telle bağlayıp ölüme terk ettiler!

"Bu nasıl vicdansızlık" dedirten görüntüler A Haber BİP ihbar hattına geldi.

Eşeğin ağzını telle bağlayıp ölüme terk ettiler!

Samsun Atakum ilçesi Karakavuk köyünde yaşayan Eylül Kurt karda oynarken evinin yakınlarında oynarken ağzı tel ile sıkıca bağlanmış bir eşek gördü.

Eşeğin ağzını telle bağlayıp ölüme terk ettiler!

Bu durumu babası Tunay Kurt'a haber verdi.

Eşeğin ağzını telle bağlayıp ölüme terk ettiler!

Tunay Kurt eşeğin ağzındaki teli çıkararak zavallı hayvanı açlıktan ölmekten son anda kurtardı.

Eşeğin ağzını telle bağlayıp ölüme terk ettiler!

Eşeğin aç bırakılarak ölüme terk edildiği öğrenilirken vicadanları sızlatan olaya tepki gösterildi.

Eşeğin ağzını telle bağlayıp ölüme terk ettiler!

Kurt, "Bu hayvanın günahı ne? 20 dakikadır ağzını açmaya uğraşıyoruz. Kızım bunu görmeseydi ölecekti. Allah senden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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