Eşeğin ağzını telle bağlayıp ölüme terk ettiler!
Son dakika haberi... "Bu nasıl vicdansızlık" dedirten görüntüler A Haber BİP ihbar hattına geldi. Samsun'da eşeğe yapılan eziyet yürkleri sızlattı.
YAŞAM A Haber
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"Bu nasıl vicdansızlık" dedirten görüntüler A Haber BİP ihbar hattına geldi.
Samsun Atakum ilçesi Karakavuk köyünde yaşayan Eylül Kurt karda oynarken evinin yakınlarında oynarken ağzı tel ile sıkıca bağlanmış bir eşek gördü.
Bu durumu babası Tunay Kurt'a haber verdi.
Tunay Kurt eşeğin ağzındaki teli çıkararak zavallı hayvanı açlıktan ölmekten son anda kurtardı.
Eşeğin aç bırakılarak ölüme terk edildiği öğrenilirken vicadanları sızlatan olaya tepki gösterildi.
Kurt, "Bu hayvanın günahı ne? 20 dakikadır ağzını açmaya uğraşıyoruz. Kızım bunu görmeseydi ölecekti. Allah senden razı olsun" ifadelerini kullandı.