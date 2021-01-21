İstanbul’da kadın avukatın 9 bin liraya aldığı setin yakutları sahte çıktı

İstanbul Barosu'na üye avukat Senay Önal, düğünü için kolye, küpe ve yüzükten oluşan bir set almak istedi. Türkiye genelinde 40 kadar şubesi bulunan bir markanın Maltepe'deki mağazasına giden Önal, 10 bin lira fiyat biçilen bir seti 9 bin liraya satın aldı.

Önal'ın, pırlanta ve değerli taş konumundaki yakut kullanılarak imal edilen seti ile ilgili ilk kuşkusu, kuyum sektöründe faaliyet gösteren bir arkadaşı ile görüşürken ortaya çıktı. Arkadaşının da yönlendirmesi ile Önal bu kez Beyazıt'ta bulunan Türkiye Gemoloji Laboratuvarı'nın (GLT) yolunu tuttu. İstanbul Kuyumcular Odası bünyesinde faaliyet yürüten laboratuvar, özel sektör firmalarının yanı sıra tüketicilere de hizmet veren bir donanıma sahip.