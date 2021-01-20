Suruç'tan acı haber! Uzman çavuş ve 4 aylık oğlu hayatını kaybetti









VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Şanlıurfa Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "20.01.2021 tarihinde saat 00.50 sıralarında İlimiz Suruç İlçesi Barış Mahallesinde, altı katlı bir binanın en üst katındaki ikamette meydana gelen tüp patlaması sonucu; Suruç İlçe Jandarma Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş. Kaan Can SERPİNLİ ve dört aylık oğlu hayatını kaybetmiş, Jandarma personelimizin eşi ve kızı ise yaralı olarak kaldırıldıkları Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yaşanan kazada hayatını kaybeden Jandarma personelimiz ve evladına Allah'tan (cc) rahmet, yaralı anne ve çocuğumuza da acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.