Suruç'tan acı haber! Uzman çavuş ve 4 aylık oğlu hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre; Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 7 katlı bir apartmanın en üst katında evlerinde ısınmak için yaktıkları katalitik sobanın patlaması sonucu jandarma uzman çavuş ve 4 aylık oğlu hayatını kaybetti. Anne ve kızı yaralandı.
Yangın gece geç saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Barış mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Jandarma uzman çavuşun kaldığı 7 katlı bir apartmanın en üst katında ısınmak için evin içinde katalitik soba yaktı. Kısa bir süre sonra gaz kaçırdığı tahmin edilen katalitik soba aniden patladı.
Patlamanın ardından Jandarma uzman çavuşun kaldığı odadan alevler yükseldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
UZMAN ÇAVUŞ VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında Jandarma uzman çavuşun bulunduğu daire tamamen kullanılamaz hale geldi.
Çıkan yangında Jandarma uzman çavuş ve 4 aylık bebek olay yerinde hayatını kaybetti. Anne ve kızı yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı anne ve kıza olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken küçük kızı Şanlıurfa'ya sevk edildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Şanlıurfa Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "20.01.2021 tarihinde saat 00.50 sıralarında İlimiz Suruç İlçesi Barış Mahallesinde, altı katlı bir binanın en üst katındaki ikamette meydana gelen tüp patlaması sonucu; Suruç İlçe Jandarma Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş. Kaan Can SERPİNLİ ve dört aylık oğlu hayatını kaybetmiş, Jandarma personelimizin eşi ve kızı ise yaralı olarak kaldırıldıkları Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yaşanan kazada hayatını kaybeden Jandarma personelimiz ve evladına Allah'tan (cc) rahmet, yaralı anne ve çocuğumuza da acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.