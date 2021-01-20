20 Ocak 2021, Çarşamba
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FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban yakalandı

Son dakika haberine göre; 'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen ve 2016 yılından beri firari olduğu belirlenen, eski emniyet müdürü polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021
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FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban yakalandı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu öğrenilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi eski 4. sınıf emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban'ın Keçiören ilçesinde bir evde saklandığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip Çoban'ı bir süre takibe aldı. Yaklaşık 1 ay süren çalışmalar sonrası firari emniyet müdürünün saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler Çoban'ı kaçamak isterken kovalamaca sonucu yakaladı.

Örgütün emniyet yapılanması içeresinde yer aldığı öğrenilen Çoban'ın 2016 yılından bu yana firari olduğu öğrenildi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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