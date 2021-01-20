İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Avukat Bilgenur Yalçın'ın desteği ile hukuk mücadelesi başlatan Ç.Y., yaşadığı travmayı atamayarak intihara teşebbüs etti. Kardeşinin son anda kurtardığı Ç.Y., yüzde 99,9 engelli olarak yatağa bağımlı hale geldi. Solunum cihazına bağlı olarak, annesinin yoğun bakıma çevirdiği evin bir odasında yaşamını sürdüren Ç.Y., söylenenlere sadece sağ ve sol ayak başparmaklarını hafifçe hareket ettirerek tepki verebiliyor.

Ç.Y. engelli olduktan sonra hukuk mücadelesini ücret almadan gönüllü sürdürmeye başladığını ifade eden Avukat Bilgenur Yalçın, kendisinin de sanıklar ve bir avukatları tarafından tehdit edildiğini söyledi. Evinin önüne silahlı adamlar gönderildiğini aktaran Avukat Yalçın, "Ben Ç.Y.'nın dosyasını aldığımda hayat dolu bir insandı. Hayatla barışık, neşe doluydu. Ataerkil bir toplumda yaşadığımız için davada da sıkıntılar yaşadık. Müvekkilimi bu hale getirenlerin gereken cezayı alacaklarına inanıyorum" dedi.