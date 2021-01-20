20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'daki denetimlerde polisleri şaşırtan olay! Oyuncak ayının içinden bakın ne çıktı

İstanbul'daki denetimlerde polisleri şaşırtan olay! Oyuncak ayının içinden bakın ne çıktı

Son dakika haberleri... Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, 'nde bir araç şüphe üzerine durduruldu. 'de şüphe üzerine durdurulan araçtaki oyuncak ayının içerisinde ruhsatsız tabanca bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2021
ABONE OL
İstanbul'daki denetimlerde polisleri şaşırtan olay! Oyuncak ayının içinden bakın ne çıktı

Araçta yapılan aramada ön koltuğun üzerindeki oyuncak ayı içerisinde ruhsat tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü F.K., "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul ve o illere flaş uyarı! Kar mı geliyor? SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE O İLLERE FLAŞ UYARI! KAR MI GELİYOR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA