İstanbul'daki denetimlerde polisleri şaşırtan olay! Oyuncak ayının içinden bakın ne çıktı
Son dakika haberleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, Halk Caddesi'nde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Ataşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçtaki oyuncak ayının içerisinde ruhsatsız tabanca bulundu.
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Araçta yapılan aramada ön koltuğun üzerindeki oyuncak ayı içerisinde ruhsat tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü F.K., "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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