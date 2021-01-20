İstanbul'daki denetimlerde polisleri şaşırtan olay! Oyuncak ayının içinden bakın ne çıktı

Gözaltına alınan sürücü F.K., "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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