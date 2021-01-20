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Kocaeli'de evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü

’nde evinde sancılanan kadın doğum yaptı. Kadın daha sonra yeni doğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü. Evde ölü bulunan , morga kaldırılırken kadın da kanaması olduğu için hastaneye götürüldü. Kadının odasının önünde ise polis nöbet tutuyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Kocaeli'de evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T., özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan , polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

EŞİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

M.T.'nin özel hastanede tedavisi sürerken, polis ekiplerince gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Özel hastanede tedavi altına alınan M.T.'nin hastane odası önünde polis ekipleri güvenlik amacıyla beklediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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