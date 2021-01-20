Kocaeli'de evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
İzmit Yenişehir Mahallesi’nde evinde sancılanan kadın doğum yaptı. Kadın daha sonra yeni doğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü. Evde ölü bulunan bebek, morga kaldırılırken kadın da kanaması olduğu için hastaneye götürüldü. Kadının odasının önünde ise polis nöbet tutuyor.
YAŞAM İHA
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Edinilen bilgiye göre M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak öldürdü.
Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T., özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.
EŞİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
M.T.'nin özel hastanede tedavisi sürerken, polis ekiplerince gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.