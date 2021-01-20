20 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Tekirdağ'da önemli operasyon! 650 yıllık İncil ele geçirildi

Son dakika haberi... ’ın ilçesinde alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 3 milyon dolara satışa çıkarılan 650 yıllık İncil ele geçirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: Tekirdağ'da önemli operasyon! 650 yıllık İncil ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 milyon dolara satılık İncil ihbarını alan jandarma ekipleri alıcı kılığına girdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, İncil'i 3 milyon dolara satmak isteyen satıcılarla iletişime geçti.

Operasyon kapsamında şüphelilerle buluşan alıcı kılığındaki jandarma ekipleri M.D. ve K.T.'yi yakaladı.

Ceylan derisinden yapılmış İncil muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

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