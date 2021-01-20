20 Ocak 2021, Çarşamba
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Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

Son dakika haberine göre; 'nın 'ndaki eyaletinde yer alan ’nda patlama meydana geldi. Sinabung Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın 3 dakika 21 saniye sürdüğü belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2021
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Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, Sinabung Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın 3 dakika 21 saniye sürdüğü belirtildi.

PVMBG, bölge halkına "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağ zirvesinden en az 3 kilometre uzak durulmasının yanı sıra kül yağmurlarına karşı maske takılması uyarısı yaptı.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda, 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

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