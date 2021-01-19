Muğla'da vatandaşlar ayaklandı! İkinci liman için tepki gösterdi

'LİMAN YAPILIRSA, BURADA YAŞAMAMIZIN BİR ANLAMI KALMAZ'

Mahallede yaşayan Hasan Yılmaz, "Balıkçılıktan ve zeytincilikten geçimimizi sağlıyoruz. Burada bu liman olduğu zaman denizlerimiz kirlenecek ve balıkçılığımız bitecek. Zeytin işimiz de bitecek. Bu nedenle limanın yapılmasına 'hayır' diyorum. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum; bize yardım etsin. Köylülerden biri ev yaptırdığı zaman SİT alanı olduğu için 50 bin TL ceza kesiliyor. Bu işe yapılacak bir ceza yok mu? Liman yapılırsa burada yaşamamızın bir anlamı kalmıyor. Liman yapılırsa Kıyıkışlacık'ta hayat durur" ifadelerini kullandı.