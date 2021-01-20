Sağlıkçılar yoğun kara rağmen 7 aylık Abdurrahim Kırmızıtaş'a ulaştılar

Anne Zehra Kırmızıtaş, ''Yüksek ateşi vardı havale geçirecek diye çok korktuk. Allah ekiplerden çok razı olsun. Haber verilmesiyle tipiye rağmen köyümüze gelerek çocuğuma ulaştılar. Şimdi ilk müdahalesini yaptılar. Şimdi bebeğimi hastaneye götürüyorum'' dedi.

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