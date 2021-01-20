20 Ocak 2021, Çarşamba
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Sağlıkçılar yoğun kara rağmen 7 aylık Abdurrahim Kırmızıtaş'a ulaştılar

Son dakika haberine göre; ’nin ilçesine bağlı Köycük mezrasında ikamet eden ve ateşi yükselen 7 aylık Abdurrahim Kırmızıtaş isimli bebek, ekiplerin 4 saatlik mücadele sonucu hastaneye yetiştirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2021
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Sağlıkçılar yoğun kara rağmen 7 aylık Abdurrahim Kırmızıtaş'a ulaştılar

ilçesinde günlerdir yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede köy ve yüksek kesim yolları tamamen kapandı.

Yolların kapanması sonucu, Yüksekova ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Değerli köyüne bağlı Köycük mezrasında yaşayan Kırmızıtaş ailesin 7 aylık bebeğinde yüksek ateş çıkmasıyla ekipleri teyakkuza geçirdi.

İhbar sonrası karla mücadele ekipleri ve 112 sağlık ekipleri, 7 aylık Kırmızıtaş bebek için seferber oldular. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerin 7 aylık Kırmızıtaş bebeğe ulaşmak için yoğun tipiye rağmen yolu açarak 112 sağlık çalışanların mezraya ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 7 aylık bebeği, ana yola yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan evden kucaklarda taşıyarak ambulansa getirdiler.

Kırmızıtaş bebek, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu Yüksekova Devlet Hastanesini kaldırıldı.

Anne , ''Yüksek ateşi vardı havale geçirecek diye çok korktuk. Allah ekiplerden çok razı olsun. Haber verilmesiyle tipiye rağmen köyümüze gelerek çocuğuma ulaştılar. Şimdi ilk müdahalesini yaptılar. Şimdi bebeğimi hastaneye götürüyorum'' dedi.

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