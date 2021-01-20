20 Ocak 2021, Çarşamba
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İstanbul’da kayganlaşan yolda lüks cip park halindeki araca ok gibi saplandı

’de pazar günü saat 19.00 sıralarında ’nde kar yağışı esnasında dik yokuştan inmeye çalışan sürücünün kontrolünü kaybettiği lüks cip, park halindeki araca ok gibi saplandı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Edinilen bilgiye göre, kar yağışı esnasında sokakta 34 HY 0805 plakalı marka cip ile seyreden , dik yokuştan inmek istedi. Yağış nedeniyle kayan arabayı tutamayan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan cip, kaldırıma çıkarak park halindeki 3 araca çarptı. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Cipin şaha kalktığı kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KAZA

Görüntülerde, kontrolden çıkan lüks cip havalanarak park halindeki araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç önündeki araca çarpıyor.

Cip ise çarpma sonucu durabiliyor. Paniğin yaşandığı görülen kazada vatandaşlar gelerek aracın kapısı açıyor. İçerisindekiler ise panikle araçtan inerek sokaktaki bir eve sığınıyor.

ARACA OK GİBİ SAPLANDI

Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, inceleme yaparak tutanak tuttu.

Cipin araçlara çarpması nedeniyle sokaktaki binanın korkuluklarında da maddi hasar meydana geldi.

İstanbul’da kayganlaşan yolda lüks cip park halindeki araca ok gibi saplandı İSTANBUL’DA KAYGANLAŞAN YOLDA LÜKS CİP PARK HALİNDEKİ ARACA OK GİBİ SAPLANDI

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