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Diyarbakır'da buzlanan köprüde 7 araç birbirine girdi

’ın ilçesinde buzlanan köprüde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 7 araç birbirine girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Kaza, akşam saatlerinde girişinde bulunan üzerinde bulunan köprüde meydana geldi.

Soğuk havanın etkisiyle buzlanan yolda, balık yüklü 21 EJ 514 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzerinde bulunan demir bariyerlere çarparak durabildi. Arkadan gelen 6 araç da buzlanma nedeni ile sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir birlerine çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeni ile köprü girişi trafiğe kapatılırken olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçların bölgeden çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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