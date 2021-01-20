Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem | 2021 son depremler
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
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SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, saat 23:35'te Marmaris açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 30.76 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
2021 SON DEPREMLER