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Buz üzerinde yürüme iddiası hüsranla bitti! Bir anda kendini suda buldu

'da etkili olan soğuk hava meydanlarda bulunan süs havuzlarını dondurdu. Arkadaşlarıyla donmuş havuzun üzerinde yürüme iddiasına giren bir genç ise hayatının şokunu yaşadı. Buzun kırılmasıyla bir anda kendini suda bulan gencin zor anları kameraya yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Buz üzerinde yürüme iddiası hüsranla bitti! Bir anda kendini suda buldu

Edinilen bilgiye göre, 'nin yanındaki 'nda bulunan ve tüm Bursalılarca bilinen büyük süs havuzu şiddetli kar ve dondurucu soğun ardından buz tuttu.

Buz üzerinde yürüme iddiası hüsranla bitti! Bir anda kendini suda buldu BUZ ÜZERİNDE YÜRÜME İDDİASI HÜSRANLA BİTTİ! BİR ANDA KENDİNİ SUDA BULDU

Buzun üzerinde yürüyebileceğini iddia eden bir genç, arkadaşlarının tüm vazgeçirme çabasına rağmen havuzun üzerine çıktı.

4-5 adım atarak havuzun ortasına kadar gelen genç, karşıya geçmesine 3 adım varken buz birden kırılınca ne yapacağını şaşırdı.

Önce bir ayağı suya giren genç, buz iyice kırılınca beline kadar suya gömüldü. Üşüyen genç "imdat" diye bağırırken arkadaşları ise kahkaha attı. O anlan cep telefonu ile de kaydedildi.

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