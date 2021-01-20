Buz üzerinde yürüme iddiası hüsranla bitti! Bir anda kendini suda buldu

Önce bir ayağı suya giren genç, buz iyice kırılınca beline kadar suya gömüldü. Üşüyen genç "imdat" diye bağırırken arkadaşları ise kahkaha attı. O anlan cep telefonu ile de kaydedildi.

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