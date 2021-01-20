Ankara'da yaşlı çiftin besledikleri kuş ölünce felç geçirdi! Onları gören kızları şoka girdi
Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde yaşamlarını sürdüren yaşlı çift baktıkları kuşun ölmesi üzerine felç geçirdi. Anne ve babasının o halini gören çiftin kızı şoka girerek bayıldı.
YAŞAM İHA
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Alınan bilgiye göre, olay Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde meydana geldi. Olay, baba Z.E.'nin evlerinde besledikleri kuşlarının ölümü üzerine üzüntüden yığılarak felç geçirmesiyle başladı.
Z.E.'nin rahatsızlanarak felç geçirmesinin ardından anne N.E. de eşinin durumunu görünce o da rahatsızlanarak felç geçirdi.
Alt kattaki ailesinin yanına gelen kızları I.E. ise annesi ve babasını yerde görünce şoka girerek bayıldı. Peş peşe felç geçirenleri yerde yığılı şekilde gören komşuları, doğalgaz zehirlenmesi sanarak polisi aradı.
Çok sayıda polis ve 112 Acil Servisi ekiplerinin yanı sıra Başkentgaz yetkilileri de olay yerine geldi.