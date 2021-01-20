20 Ocak 2021, Çarşamba
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Ankara'da yaşlı çiftin besledikleri kuş ölünce felç geçirdi! Onları gören kızları şoka girdi

ilçesi semtinde yaşamlarını sürdüren yaşlı çift baktıkları kuşun ölmesi üzerine felç geçirdi. Anne ve babasının o halini gören çiftin kızı şoka girerek bayıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021
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Ankara'da yaşlı çiftin besledikleri kuş ölünce felç geçirdi! Onları gören kızları şoka girdi

Alınan bilgiye göre, olay ilçesi semtinde meydana geldi. Olay, baba Z.E.'nin evlerinde besledikleri kuşlarının ölümü üzerine üzüntüden yığılarak felç geçirmesiyle başladı.

Z.E.'nin rahatsızlanarak felç geçirmesinin ardından anne N.E. de eşinin durumunu görünce o da rahatsızlanarak felç geçirdi.

Alt kattaki ailesinin yanına gelen kızları I.E. ise annesi ve babasını yerde görünce şoka girerek bayıldı. Peş peşe felç geçirenleri yerde yığılı şekilde gören komşuları, doğalgaz zehirlenmesi sanarak polisi aradı.

Çok sayıda polis ve ekiplerinin yanı sıra yetkilileri de olay yerine geldi.

Olay yerinde yapılan araştırmada doğalgaz kaçağı olmadığı belirlenirken, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra felç geçiren çift hastaneye sevk edildi.

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