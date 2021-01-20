Diyarbakır’da sevgilisiyle kocasını öldüren kadın: Eşim olmadığı zamanlarda onu eve alıyordum

HACİRE BIÇAĞI BOYNUNA SAPLADI

Veysi Önalan ise "Hacire ile ailecek görüştüğümüz için yakınlaştık. 10 yıllık ilişkimiz var. O gün Hacire'nin beni arayacağını biliyordum. 3 günde bir görüşürdük. Dayanamayıp ben aradığımda, 'Recep evde yok, gel' dedi. Mutfağa geçince sigara yaktım. Kapı çalınca banyoya saklandım. Karısına, 'Sen birini mi saklıyorsun' dedi. Fırsat bulup kaçmak istiyordum, ancak beni bulunca boğuştuk. Bıçağı bana vurunca bende onun karnına vurdum. Hacire elindeki bıçağı kocasının boynuna saplayınca adam yığıldı. Hacire üzerimi soydu, vücudumu yıkadıktan sonra elektrikli sobayı açıp üzerimi örttü. Kan kaybettiğim ve korktuğum için 6 saat sobanın önünde baygın kaldım. Hacire sürekli gelip nasıl olduğumu kontrol ediyor, bir yandan da benim kanlı elbiselerimi yıkayıp ütülüyordu. Gece eve gidince eşime ve çocuklarıma gaspa uğradığımı söyledim. Ailemin iknasıyla hastaneye yatırıldım" dedi.

SUÇ DELİLLERİ GİZLEDİ İNDİRİM YOK

Mahkeme, sanık Veysi ile sevgilisi Hacire'nin Recep üzerinde ortak hâkimiyet kurup iştirak halinde öldürdükleri kanaatine vardı. Hacire'nin cinayetten sonra eşinin cesedinden kurtulabilmek için onu cenin pozisyonu alacak şekilde poşetleyip koliledikten sonra binadaki asansörün önüne bırakıp evdeki kan lekeleri ve elbiseleri yıkadığı için suç delillerini gizlediğini belirtti. Eşinin korunan yaşam hakkını ihlal eden Hacire'nin olaydan sonra soğukkanlılıkla polise ve 112'ye haber vermeden cesedi evde iki gün bırakıp ardından kolileyip çöp diye attığı için hakkında taktiri indirim uygulanmasına da yer olmadığına dikkat çekildi. Mahkeme sanığı "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.