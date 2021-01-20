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Diyarbakır'da çöp konteynerinde kız bebeğe ait ceset bulundu

ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Mahalle sakinleri duruma tepki göstererek olayın vicdansızlık olduğunu söyledi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Diyarbakır'da çöp konteynerinde kız bebeğe ait ceset bulundu

ilçesi 251'inci Sokak'ta temizlik yapan görevli, sabah saatlerinde konteynerde çöplerin arasında, yeni doğmuş bir buldu.

Görevli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kız bebeğe ait , otopsi için morguna götürüldü.

Polis ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında olay yerine yaptıkları inceleme ile delil aradı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Mahalleli , duruma tepki göstererek, olayın vicdansızlık olduğunu söyledi.

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