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Tekirdağ’da korkunç anlar!  Motosikletiyle çarptığı otomobilin üzerinden uçtu

İlçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kameralara anbean yansıdı. Motosikletli sürücünün metrelerce uçtuğu anlar saniye saniye kayda geçti. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören motosiklet sürücüsü, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Tekirdağ’da korkunç anlar!  Motosikletiyle çarptığı otomobilin üzerinden uçtu

Olay, 'ın ilçesinde İstiklal-Kurtpınar mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre B.S.'nin yönetimindeki motosiklet, T.C. isimli sürücünün idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu.

Çarptığı otomobilin üzerinden uçup diğer tarafa düşen motosikletli sürücünün o anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak, sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören motosiklet sürücüsü, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

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