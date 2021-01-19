Adana'da çocuk parkında kafasından ve göğsünden vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu
Adana'da sabah spor yapan vatandaşlar çocuk parkında kafasından ve göğsünden vurulmuş bir kişinin cansız bedenini gördüler. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
YAŞAM İHA
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Olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Caddesi'nde meydana geldi.
Parkta spor yapan vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, 30 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini saptadı.
Başından ve göğsünden vurulduğu belirlenen ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, cesedin kimliğinin belirlenmesi, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay yerinde çekilen bir kare...