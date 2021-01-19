Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan deprem saat 03.41'de meydana geldi. 4,2 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti." denildi.
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Gelen son dakika haberine göre, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 19, 2021
Büyüklük : 4.2 (ML)
Yer : Acipayam (Denizli)
Tarih-Saat : 19.01.2021, 03:41:08 TSİ
Enlem : 37.0380 N
Boylam : 29.0896 E
Derinlik : 10.11 km
Detay : https://t.co/ZzzxqNx89M@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan deprem saat 03.41'de meydana geldi. 4,2 şiddetindeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti." denildi.