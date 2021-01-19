19 Ocak 2021, Salı
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Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... 'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan deprem saat 03.41'de meydana geldi. 4,2 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti." denildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan deprem saat 03.41'de meydana geldi. 4,2 şiddetindeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti." denildi.

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