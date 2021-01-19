Özden, "Elektronik randevu sistemi gibi akıllı sağlık uygulamaları ile karekodları entegre ederek pandeminin başından beri uygulanan sosyal mesafe kuralının korunması sağlanıyor. Aşıları karekodlamanın bir diğer faydası ise her bir aşı için soğuk zincirin bozulup bozulmadığının takibinin sağlanmasıdır" diye konuştu.