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Japonya'da inanılmaz zincirleme trafik kazası! 130 araç birbirine girdi

'da yoğun kar yağışı sonrası inanılmaz bir kaza meydana geldi. 130 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaşamını kaybederken 8 kişi de ağır şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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'nın kentinde aralıksız süren kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi ağır yaralanırken, yüzlerce araç birbirine girdi.

Japonya'nın Osaki kentindeki yolundaki Furukawa kavşağında aralıksız süren kar yağışı nedeniyle trafik kazası meydana geldi.

Kazada 130 araç birbirine girerken, 8 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

TIR, yolcu otobüsü ve otomobillerin de karıştığı zincirleme kazada çarpmanın etkisiyle bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

130 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Osaki yerel polis kontrol merkezinden yapılan açıklamada, yoldaki buzlanma nedeniyle TIR ve yolcu otobüslerinin çarpıştığını, seyir halinde ilerleyen araçların da kazaya karıştığını belirtti.

Osaki polisi, kaza da karışan araçların sayısının 130 olduğunu ifade ederek, 8 kişinin ağır yaralandığını kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yerinden bir görüntü

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