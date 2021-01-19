İstanbul’da 11 yaşındaki kızın sokağı inleten sözleri: Annemi öldürüyorlar

Olay, Hürriyet Mahallesi'nde geçen perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre bahçe katında oturan bir aile, binadaki akraba diğer 2 komşusunun onayı ile arka tarafta bulunan binaya ait bahçe katını kapatıp eve dahil ederek evini büyütmek istedi. Buna karşı çıkan 1'inci katta oturan Gonca Kabataş, Esenyurt Belediyesi'ne durumu ihbar etti. Gelen zabıta ekipleri, inşaat çalışmalarını izinsiz yapıldığı gerekçesi ile durdurdu.