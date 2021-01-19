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İstanbul karla hayat buldu! İşte barajlardaki son durum

Kurak geçen kış ayları en çok barajları etkiledi. Ancak son zamanlarda etkili olan yağışlar sıcaklıkları mevsim normallerine döndürmesinin yanı sıra barajlara da hayat oldu. 'un su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ve neredeyse kuruyan ile , bölgedeki son yağışlarla yeniden dolmaya başladı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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İstanbul karla hayat buldu! İşte barajlardaki son durum

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Trakya'da, Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk oranları düştü.

İstanbul karla hayat buldu! İşte barajlardaki son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, 3 Ocak'ta Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 6,8, Pabuçdere'nin ise 4,3'e kadar geriledi.

İstanbul karla hayat buldu! İşte barajlardaki son durum

Tamamen kuruyan Kazandere Barajı'nda 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazılı tabela kaldı.

İstanbul karla hayat buldu! İşte barajlardaki son durum

Bölgede son günlerde sağanak yağmur ve kar yağışı ise barajlara hayat verdi.

İstanbul karla hayat buldu! İşte barajlardaki son durum

Kazandere'nin 3 Ocak'ta 6,8 olan doluluk oranı 24,41'e, Pabuçdere'nin 4,3 olan doluluk oranı ise 15,43'e yükseldi.

İstanbul karla hayat buldu! İşte barajlardaki son durum

Kazandere'de kuruyan alanların tamamen suyla kaplandığı görüldü.

İstanbul karla hayat buldu! İşte barajlardaki son durum

'AZ DA OLSA BİZİ SEVİNDİRDİ'

Bölgede yaşayanlar, barajlara bu yıl içinde ilk kez bu kadar yüksek oranda su geldiğini belirterek, yağışların sürmesini istedi.

İstanbul karla hayat buldu! İşte barajlardaki son durum

Aksicim Mahallesi Muhtarı Suat Aydın ise uzun zaman sonra barajlardaki su seviyesinin yükseldiğini belirterek, "Gönül ister ki baraj tam dolsun. Ancak, uzun zamandır kuruydu.

İstanbul karla hayat buldu! İşte barajlardaki son durum

Bu son yağış sonrasında barajlarda az da olsa doluluk oluştu. Çok sevindim. İnşallah yıllar önce nasıl bu barajların doluluk oranlarını gördüysek bundan sonra kuraklık yaşanmaz ve barajlarımız hep dolu olur. Bu benim en büyük dileğimdir" diye konuştu.

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