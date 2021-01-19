Bu son yağış sonrasında barajlarda az da olsa doluluk oluştu. Çok sevindim. İnşallah yıllar önce nasıl bu barajların doluluk oranlarını gördüysek bundan sonra kuraklık yaşanmaz ve barajlarımız hep dolu olur. Bu benim en büyük dileğimdir" diye konuştu.