Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Daha uzayacak mı mahkeme? Duruşmaya çıkmak istemiyorum

Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü. Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Daha uzayacak mı mahkeme? Mahkeme yine gün mü atacak? Duruşmaya çıkmak istemiyorum" yanıtını verdi. Duruşma, kati raporun mahkemeye henüz ulaşmaması nedeniyle 6 Temmuz'a ertelendi.

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