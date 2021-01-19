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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Daha uzayacak mı mahkeme? Duruşmaya çıkmak istemiyorum

’da üniversite öğrencisi ’i vahşice katleden ’un 2 polis memurunu yaralaması ile ilgili devam eden davada söylediği ifadeler adeta çileden çıkardı Özgür Arduç, "Daha uzayacak mı mahkeme? Duruşmaya çıkmak istemiyorum." dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Daha uzayacak mı mahkeme? Duruşmaya çıkmak istemiyorum

ilçesi 'nde, 3 Aralık 2019 akşamı meydana gelen olayda, Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin , bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçakla yaraladı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.



POLİSLERE SALDIRIDAN TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

Özgür Arduç'un polis memurları ve 'ye yönelik eyleminden dolayı 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açıldı.

Daha önceki duruşmalarda, polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğunun bildirilmesi üzerine mahkeme heyeti 'ndan kati rapor talep etmişti. Söz konusu raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle sanık Arduç hakkında, bir önceki duruşmada raporun gelme süresi göz önüne alınarak tahliye kararı verilmişti.



BEŞİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sanık Özgür Arduç hakkında açılan davanın 5'inci celsesi görüldü. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü. Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Daha uzayacak mı mahkeme? Mahkeme yine gün mü atacak? Duruşmaya çıkmak istemiyorum" yanıtını verdi. Duruşma, kati raporun mahkemeye henüz ulaşmaması nedeniyle 6 Temmuz'a ertelendi.

Ceren Özdemir vefatının birinci yılında kabri başında anıldı CEREN ÖZDEMİR VEFATININ BİRİNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI
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