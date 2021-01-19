Evlilik teklifi mutlu sonla bitmedi! Ceza yağdı

Kız arkadaşını kalbin olduğu yere götüren genç diz çöküp evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada bir anda meşaleler yandı, bir otomobil ise çiftin etrafında drift atmaya başladı. Farları yanmayan otomobil çiftin etrafında uzun süre drift attı. Tehlikeye rağmen araç uzun süre driftine devam etti. Maske ve sosyal mesafenin olmadığı etkinlikte egzoz gürültüsü ve drift sesi mahalle sakinlerini rahatsız etti.