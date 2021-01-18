18 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Batan kuru yük gemisindeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi... 'de açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Batan kuru yük gemisindeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

'dan 'a yük taşıyan ve dün açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle batan bayraklı kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması ve öldüğü belirlenen 2 kişinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

İnkumu, ve sahili ile kayalık alanlarda İl Jandarma Komutanlığı ve tarafından arama tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalar denizden yapılamıyor. Sahil Güvenlik Batı Grup Komutanlığına ait helikopter ve 'ndeki helikopterler de çalışmalara katılamıyor.

Dün, öğle saatlerinde İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6 kişi sağ olarak kurtarılmış, denizde görülen 3 kişinin cansız bedeninden biri karaya çıkarılmıştı.

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