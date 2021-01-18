İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahili ile kayalık alanlarda İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD tarafından arama tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalar denizden yapılamıyor. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına ait helikopter ve TCG Fatih Fırkateyni'ndeki helikopterler de çalışmalara katılamıyor.