17 Ocak 2021, Pazar
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Son dakika: Bartın'da gemi battı

Son dakika haberi... açıklarında gemisi battı. Bartın Valisi Sinan Güner, açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisinin battığını açıkladı. Güner, "Üç filikada mahsur kalan 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Son dakika: Bartın'da gemi battı

Bartın İnkum açıklarında geminin battığı görülürken, bir kısmı su yüzeyinde kaldı. Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, gemi personelinin durumu hakkında bilgi edinilemedi. Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin ise şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı görüldü. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.

Bartında kuru yük gemisi battı BARTIN'DA KURU YÜK GEMİSİ BATTI

BARTIN VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Bartın Valisi Sinan Güner, Karadeniz'de İnkumu açıklarında Rus bandıralı "Arvin" isimli bir kuru yük gemisinin battığını bildirdi.

Vali Güner, yaptığı açıklamada, Karadeniz'de hava şartlarının çok kötü olduğunu vurguladı.

"İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı." diyen Güner, "Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 kişilik mürettebatı kurtarma faaliyetine başlayacağız. Sivil gemilerden de yardım istedik. Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor ama çıkartacağız, büyük bir gemi de olsa özel bir gemi de olsa götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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