18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da takside alkol alırken yakalandı inmemek için direndi

Bursa'da takside alkol alırken yakalandı inmemek için direndi

Merkez ilçesi ’nde polisin durdurduğu ticari taksinin içinde genç bir alırken yakalandı. 'Hastaneye gidiyorum' diyen genç kadına 3 bin 150 TL para cezası verildi. Taksiden inmemek için ekiplere direnen kadını ikna etmek 15 dakika sürdü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
ABONE OL

Olay, merkez ilçesi, 'nde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları bir ticari taksinin içerisinde müşteri olduğunu fark etti. Polis ekiplerinin 'Neden dışarıdasınız?' sorusu üzerine "Hastaneye gidiyorum" diyen kadının izin belgesi olmadığı ortaya çıktı.

Bu sırada aracın içerisine bakan ekipler, müşteri R.Ö.'nün elinde bardağı olduğunu ve içinin de dolu olduğunu gördü.

İdari ceza uygulanmak üzere taksiden inmesi istenilen R.Ö., ekiplere direnerek araçtan inmek istemedi.

Yaklaşık 15 dakika süren ikna çabasının ardından genç taksiden indirildi.

'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulanan genç kadın, geldiği taksiye yeniden binerek bölgeden ayrıldı.

R.Ö., kendini görüntüleyen basın mensuplarına 'Ben hiçbir şey yapmadım, üzerimi aradılar bir şey çıkmadı, çekmeyin' diye tepki gösterdi.

Bursa'da takside alkol alırken yakalandı inmemek için direndi BURSA'DA TAKSİDE ALKOL ALIRKEN YAKALANDI İNMEMEK İÇİN DİRENDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA