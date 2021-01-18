Meteoroloji'den flaş kar uyarısı! 10 derece daha düşecek I Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Tüm yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk havanın devam etmeyeceği merak ediliyor. Uzun zaman sonra İstanbul'da yağan kar sonrası yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yeni haftada da soğuk hava devam edecek ve ülke genelinde hava durumunun mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi?
Kar uzun zaman sonra etkisini birçok ilde gösterdi. Hava sıcaklıkları eksi derecede ölçüldü. Yeni haftada da bu durum devam edecek.
Sıcaklıkların kuzeybatı bölgelerden başlayarak daha da düşeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor
Perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklığının artması bekleniyor.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Ankara Valiliği, bugün ve salı günü için muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz genelinde Pazartesi ve Salı gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında olacağı tahmin edilmektedir. Düşük sıcaklıklar ve Pazartesi gecesi muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz."
KARAMAN
Mevsimin ilk kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karla birlikte kent beyaza büründü. Karaman-Konya, Karaman-Mersin, Karaman-Ereğli kara yollarında, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kısıtlamadan dolayı cadde ve sokaklar boş kalırken polis ekipleri, kar yağışından dolayı sokağa çıkan az sayıda vatandaşı, evlerine girmeleri konusunda uyarıyor.
SOMA
İlçe genelinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, çevre yolu, kırsal mahalleler ve bağlantı yollarında kar küreme çalışması başlattı.
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köye ulaşım sağlanamıyor.
Keltepe Kayak Merkezi'nde kapanan köy yollarında ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladığını bildirdi.
Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kayan ve arıza yapan araçlar, Bolu Dağı Tüneli 1. viyadüklerde İstanbul yönünde ulaşımın kapanmasına neden oldu. Trafik ekipleri, araçları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi önünden D-100 kara yoluna yönlendirirken, kayan araçların kaldırılması, tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.
Yol kenarında ulaşımın açılmasını bekleyen ağır tonajlı araçlar ise, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Tepeköy, Şifalı Su, Dadalı ve Kabalak rampası mevkisinde yoğun kar nedeniyle denetim yapan jandarma ve polis ekipleri, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.
KASTAMONU
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 95 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Araç'ta 11, Azdavay'da 3, Doğanyurt'ta 21, İhsangazi'de 5, Küre'de 8, Pınarbaşı'nda 13, Şenpazar'da 8 ve Tosya'da 26 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bursa'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler bazı noktalarda güçlük çekti.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sürücüler özellikle Bursa-Mudanya kara yolunda zor anlar yaşadı.
Sakarya'da etkili olan kar yağışının ardından Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Esentepe Kampüsünde 50 santimetreye ulaşan kar kartpostallık görüntüler oluştu.
Serdivan ilçesinin yüksek kesiminde bulunan Esentepe Kampüsü, yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, SAÜ İletişim Koordinatörlüğü'nün objektifine kartpostallık kareler yansıdı. Kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaşırken, üniversitenin karla mücadele ekipleri de çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
Herkes kar yağışlarının ne kadar devam edeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre bugün de yurdun birçok yerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek
Salı Günü kar yağışının Marmara Bölgesini terk etmesi bekleniyor. Öte yandan İç Anadolu ve Doğu'da yağışlar etkisini sürdürecek.
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA