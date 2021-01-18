18 Ocak 2021, Pazartesi
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Batman’da hırsızlar kedi barınağını çaldı

'da hırsızlar dükkanın önünde bulunan kedi kulübesini çaldı. Görüntüleri kameraya takılan hırsızlara kedi barınağını çalması nedeniyle vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Batman’da hırsızlar kedi barınağını çaldı

Batman'da hayvanseverler tarafından bırakılan kedi barınağı kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Aydınlık Evler Mahallesi'nde sokak hayvanlarını korumak ve beslemek için hayvansever vatandaşlar tarafından mahalle ve kapı önlerine konulan hayvan barınakları hırsızların hedefi oldu.

"PES ARTIK"

Sokak kedilerini beslemek ve korumak için iş yeri çalışanları tarafından kapı önüne konulan kedi barınağı, hırsızlar tarafından çalındı. Bu kadarına da pes dedirten olay güvenlik kameralarına yansıdı.

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