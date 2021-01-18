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Başıboş köpekler dehşet saçtı! Denize atlayarak kurtuldu

'in ilçesinde, sahilde yürüyüş yapan biri yabancı uyruklu 2 kadın, 15 dakika arayla sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kadınlardan biri saldırıdan denize atlayarak kurtulurken, kaçmak isterken düşen diğer kadını ise bacağından ısırarak sürükleyen köpeklerden çevredekiler kurtardı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Başıboş köpekler dehşet saçtı! Denize atlayarak kurtuldu

Konak ilçesi sahilinde bu sabah 15 dakika arayla yaşanan köpek saldırılarında, biri yabancı uyruklu 2 kadın dehşeti yaşadı. Sahile yürüyüşe çıkan Aslıhan Copper'e (41), Sabancı Kültür Merkezi karşısına geldiğinde yaklaşık 15 sokak köpeği saldırdı.

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Denize atlayarak kurtuldu

Büyük korku yaşayan Copper, köpeklerden kurtulmak için denize atladı. Copper'in yardımına belediye işçileri, koştu. Aslıhan Copper, işçilerin denize attığı hortumdan tutarak, kıyıya çıktı.

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Denize atlayarak kurtuldu

Hiportermi geçirmemesi için belediye aracına bindirilen Copper, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Denize atlayarak kurtuldu

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Copper'in, köpeklerin saldırısında kıyafetinin yırtıldığı belirtildi.

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Denize atlayarak kurtuldu

İSPANYOL KADINI YERDE SÜRÜKLEDİLER

Aslıhan Copper'in saldırıya uğramasından 15 dakika sonra da sahilde yürüyüş yapan İspanyol Adela Vila (55) köpeklerin saldırısına uğradı.

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Denize atlayarak kurtuldu

Kaçarken yere düşen Vila, bacağından ısıran köpekler tarafından sürüklendi. Saldırıdan kurtulmak için denize atlama girişiminde bulunan Adela Vila, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vila, gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Denize atlayarak kurtuldu

'KÖPEKLER KADININ KOLUNA YAPIŞMIŞTI'

Köpeklerin ilk saldırdığı Aslıhan Copper'i atladığı denizden kurtaran belediye işçilerinden Sufiye Karataş, "Sesler geldi. On, on beş köpek, bağırıyordu.

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Denize atlayarak kurtuldu

Sesin geldiği yöne baktığımızda, köpekler bir kadının kollarına yapışmış, parçalıyordu. Hemen işimi bırakıp, yardıma koştum. Bu arada kadın, köpeklerden kurtulmak için denize atladı.

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Denize atlayarak kurtuldu

Kadını kurtarmak için önce bir alet bulamadım. Yakında bir hortum vardı. Hortumu denize attım. Kadın tuttu, yavaş yavaş çekerek kendisini karaya çıkarttık" diye konuştu.

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