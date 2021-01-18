Konya’da kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı

Aracın kayıp karşı şeride geçtiğini belirten sürücü İsmail Akay, ''Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum'' dedi.

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