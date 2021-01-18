Konya’da kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı
Konya'da saat 14.00 sıralarında Ankara Caddesi Gülistan Köprülü Alt Geçit'te kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda İsmail Akay'nın kontrolünden çıkan kamyonet, karşı şeride geçerek alt geçidin köprü bariyerlerinde asılı kaldı. İsmail Akay, ''Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Çok şükür yara almadan kurtuldum ''dedi.
YAŞAM DHA
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara Caddesi Gülistan Köprülü Alt Geçit'te meydana geldi.
İsmail Akay yönetimindeki 66 FC 266 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Karşı şeride geçen kamyonet köprülü alt geçidin bariyerlerinde asılı kaldı.
Yaralanmayan sürücü kendi imkanlarıyla asılı olan kamyonetten çıkıp kurtuldu.
Polis ekipleri yaşanan kaza sonrası tedbir amaçlı alt geçidi ulaşıma kapattı.