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Konya’da kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı

'da saat 14.00 sıralarında Gülistan Köprülü Alt Geçit'te kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 'nın kontrolünden çıkan kamyonet, karşı şeride geçerek alt geçidin köprü bariyerlerinde asılı kaldı. İsmail Akay, ''Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Çok şükür yara almadan kurtuldum ''dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Konya’da kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gülistan Köprülü Alt Geçit'te meydana geldi.

yönetimindeki 66 FC 266 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Karşı şeride geçen kamyonet köprülü alt geçidin bariyerlerinde asılı kaldı.

Yaralanmayan sürücü kendi imkanlarıyla asılı olan kamyonetten çıkıp kurtuldu.

Polis ekipleri yaşanan kaza sonrası tedbir amaçlı alt geçidi ulaşıma kapattı.

Aracın kayıp karşı şeride geçtiğini belirten sürücü İsmail Akay, ''Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum'' dedi.

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