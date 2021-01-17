17 Ocak 2021, Pazar
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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ankara Valiliği buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı

Son dakika: Ankara Valiliği buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı

Valiliği, yarın (pazartesi) ve salı günü için muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Son dakika: Ankara Valiliği buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde Pazartesi ve Salı gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında olacağı tahmin edilmektedir. Düşük sıcaklıklar ve Pazartesi gecesi muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz."

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