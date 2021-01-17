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Son dakika haberi: Gaziantep'te bina çöktü: Biri ağır 4 kişi yaralandı

haberi... ’in ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı metruk bina çöktü. Yaşanan göçükte biri ağır 4 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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'teki feci olay, ilin Savcılı Mahallesine bağlı Şimşek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi.

Yabancı uyruklu 4 kişilik ailenin yaşadığı bina, akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tavan kısmından çöktü.


Yaşanan olayda evde bulunan 4 kişi, moloz yığınları altında kaldı.

Moloz yığınlarının altından , ve kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Anneleri 60 yaşındaki ise itfaiye ve ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olduğu öğrenilen yaşlı kadının tedavisi kaldırıldığı hastanede sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gaziantep'te bina çöktü: Biri ağır 4 kişi yaralandı GAZİANTEP'TE BİNA ÇÖKTÜ: BİRİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

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